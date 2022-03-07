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    2022-YKS başvuruları bugün bitiyor

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, öğrencilere YKS başvurularının bugün sona ereceğini hatırlattı.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 10:35
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    2022-YKS başvuruları bugün bitiyor

    18-19 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek 2022-YKS'nin başvuruları bugün sona eriyor.

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğrencilere hatırlatmada bulundu.

    "TÜM ADAYLARIMIZA BAŞARILAR"

    Açıklamada, "Değerli YKS adayları, 2022-YKS’ye başvurular bugün sona eriyor. Başvurularınızı son ana bırakmadan işlemlerinizi tamamlayın. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadeleri yer aldı.

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

    SINAV TARİHLERİ

    Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran'da yapılacak ve 165 dakika sürecek.

    Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 19 Haziran'da yapılacak ve 180 dakika sürecek.

    Yabancı Dil Testi de (YDT) 19 Haziran yapılacak ve 120 dakika sürecek.

    2022-YKS başvuruları bugün bitiyor #1

    ÜCRETLER

    Adaylar YKS sınav ücretlerini (TYT/AYT/YDT her biri için) 115 TL olarak ödeyecek.

    2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden, 2022-YKS merkezi yerleştirmede veya özel yetenek sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar ise 30 TL başvuru ücreti ödeyecek.

    Adaylar, geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda yüzde 50 artırımlı olarak ödeme yapacak.


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