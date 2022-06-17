2022 YKS günü: 18-19 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi?

18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan YKS öncesinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak konusu. Peki 18-19 Haziran'da otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi?

Üniversite adayları, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS 2022) girecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan YKS, 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü, sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

İki ayrı günde uygulanacak YKS oturumlarına toplu taşımayla gidecek olan öğrenci ve görevli öğretmenler, sınav gününe dair bilgileri araştırırken, toplu taşımaların durumu da merak konusu oldu.

YKS günü otobüs, metro, metrobüs, tramvayların ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor.

Peki, 2022 YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar? İşte detaylar...

YKS günü (18-19 Haziran) toplu taşıma ücretsiz mi?

Sınav günü, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde öğrenci ve öğretmenler toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.

Sınava giriş ve görevli belgelerini gösteren öğrenci ve öğretmenler için sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra ulaşım ücretsiz olacak.