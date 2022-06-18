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    2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    YKS sınavına giren ve üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, "2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu gündeme getirmeye başladı.
    • 18.06.2022 - 11:57
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    2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Milyonlarca öğrenci, hayal ettikleri üniversiteleri ve bölümleri kazanmak için YKS sınavında ter döktü.

    Sınava uzun zamandır hazırlanan adaylar, sınav sonrası bir diğer telaş olan puan derdine düşüyor.

    Puanlarını öğrenmek ve iyi bir puanla bu zorlu maratonu kapatmak isteyen adayların bir sonraki adımı ise tercihler olacak.

    Sınav sonrası puan aşamasına bir an önce geçmek isteyenler, "2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı....

    2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçlar 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

    Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

    2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? #1

    Baraj uygulanacak mı?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS, ön lisans ve lisans programları tercihlerinde 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı.


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