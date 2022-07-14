2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün açıklanır mı? YKS 'yi bekleyenler....

2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün açıklanır mı? YKS 'yi bekleyenler....

Üniversiteye hazırlananlar, "2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün açıklanır mı?" sorusunu araştırıyor.

YKS maratonu sona erdi ancak tercihler henüz başlamadı...

1 yıla yakın zamandır YKS için ter döken adaylar, sonuçlarının açıklanmasıyla eğitim-öğretim anlamında yeni bir yola girecek.

Hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanan adaylar, sonucun kısa süre içerisinde açıklanmasını bekliyor.

Adaylar, "2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün açıklanır mı?" sorusunu arama motorlarına ve ÖSYM'ys sormaya başladı.

Peki, 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün açıklanır mı? İşte yanıtı..

2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün açıklanır mı?

2022 YKS sonuçları, 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.