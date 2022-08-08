2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS'nin sona ermesi ve tercihlerin başlamasının ardından, gözler tercih sonuçlarına çevirldi. Peki, 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversiteye yerleşmeyi bekleyen binlerce aday tercih yaptı.

İstedikleri bölüm, üniversite ve tercihleri yazan adaylar, tercih sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden gerçekleştirdi.

ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih yapan adaylar, yine ÖSYM şifreleri ile tercih sonuçlarına ulaşabilecek.

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, hızlı bir şekilde üniversite kayıtları ve KYK başvuruları başlayacak.

Adaylar bu sürecin ne zaman başlayacağını öğrenmek için, "2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki, 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.