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    2023 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    ÖSYM'nin 2023 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte, "2023 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusu araştırılmaya başlandı.
    • 24.11.2022 - 16:12
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    2023 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    202 yılına ait sınav takviminin açıklanmasını bekleyen binlerce aday, gözlerini ÖSYM'ye çevirdi.

    ÖSYM ise sınav takvimini açıkladığını, "2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi’ne, 24 Kasım 2022 günü saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecektir. Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." sözleri ile duyurdu.

    ÖSYM'nin sınav takvimini açıklamasının ardından, KPSS'ye girecek olan adaylar tarihlere bakmaya başladı.

    Bu kapsamda da, "2023 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusu gündeme getirildi.

    Peki, 2023 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte tarihler!

    2023 KPSS tarihleri

    2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

    KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de yapılacak.

    2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

    2023 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? #1

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