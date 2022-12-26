2023 KYK bursları ne zaman yatacak, toplu mu ödenecek?

2023 KYK bursları ne zaman yatacak, toplu mu ödenecek?

İlk defa KYK bursu alacak olan öğrenciler arama motorlarına, "2023 KYK bursları ne zaman yatacak, toplu mu ödenecek?" sorusunu sormaya başladı. Peki, 2023 KYK bursları ne zaman yatacak?

İlk defa üniversiteye giden veya ilk defa KYK alacak olan öğrenciler için, süreç geçtiğimiz haftalarda tamamlandı.

Binlerce öğrenci KYK bursu alabilmek için gerekli şartları tamamladı ve başvurularını gerçekleştirdi.

Başvuru sürecinin ardından beklemeye başlayan öğrenciler, geçtiğimiz haftalarda KYK burs sonuçlarına ulaşabildi.

Uzun süren bu sürecin ardından şimdi ise gözler, ödemelerin ne zaman yapılacağına çevrildi.

Geçtiğimiz yıllarda üç aylık ödeme hesaplara toplu olarak yatırılmıştı. Bu yıl ise henüz nasıl bir ödeme yapılacağı netleşmedi.

Öğrenciler de, "2023 KYK bursları ne zaman yatacak, toplu mu ödenecek?" sorusunu detaylandırmaya başladı.

Peki, 2023 KYK bursları ne zaman yatacak, toplu mu ödenecek?

2023 KYK bursları ne zaman yatacak, toplu mu ödenecek?

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında Aralık ayı içerisinde hesaplara yatan toplu ödemelerin bu yıl da Aralık veya Ocak ayında hesaplara yatması bekleniyor.

2023 KYK bursu ne kadar oldu?

2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı.