2023 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2023 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Binlerce öğrencinin hayal ettiği lisede okumak için girdiği LGS sınavına dair detaylar gündem oldu. Peki, 2023 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Binlerce öğrenci, LGS sınavı sayesinde hayallerindeki liseye kavuşarak eğitim alma fırsatı buluyor.

Her sene yapılan LGS sınavı için çalışmalar, aylar öncesinden başlıyor ve öğrenciler yoğun bir tempoya giriyor.

2022 yılının artık sonlarına yaklaşırken, 2023 yılındaki LGS sınavının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.

Sınava daha hızlı ve tam hazırlanmak isteyenler de "2023 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 2023 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte yanıtı...

2023 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde uygulanan LGS sınavının, bu yıl 4 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi açıklama yapılmadı ve seçim dolayısıyla LGS'nin tam olarak hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor.

Başvurular ne zaman?

LGS başvuruları henüz açıklanmadı. Başvuruların ne zaman başlayacağı ise sınav tarihinin duyurulmasının ardından açıklanacak.