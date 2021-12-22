2023 sonrası Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler, TR-YÖS'e girecek

Yurt dışından öğrenci kabulü ile ilgili alınan yeni karara göre, Ocak 2023’te Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) yapılmasına karar verildi.

Yükseköğretim Genel Kurulu, yurt dışından öğrenci kabul edilmesine ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti.

Yeni alınan kararla, yurt dışından gelen öğrencilere yapılan sınavın adı değiştirildi.

Buna göre, Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (MYÖS) yapılmasına ilişkin önceki karar iptal edilirken, yerine Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) yapılmasına karar verildi.

SINAV, ÇEŞİTLİ DİLLERDE OLACAK

ÖSYM tarafından yapılacak TR-YÖS'ün ilki, Ocak 2023’te gerçekleştirilecek. TR-YÖS sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, Yükseköğretim Kurulu tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek. Söz konusu sınav, Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.