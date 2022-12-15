2023 yılında öğretmen ataması yapılacak mı? Bakan Özer'den yeni açıklama! Öğretmen ataması ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamaları ve pek çok konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki 2023 yılında öğretmen ataması yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarının ardından pek çok vatandaş "Öğretmen ataması ne zaman?", "2023 yılında öğretmen ataması yapılacak mı?" sorularını merak ediyor. Özer, katıldığı programda detaylı açıklamalar yaptı. Peki 2023 yılında öğretmen ataması yapılacak mı?

2023 yılında öğretmen ataması yapılacak mı?

Bakan Özer, merakla beklenen konular hakkında konuştu. Akran zorbalığı, öğrenciye yemek yardımı, öğretmen ataması gibi konulara değinen Özer, "857 bin dersliği olan devasa bir eğitim sistemimiz oldu. Bu dönem eğitimde kapsayıcılığın olduğu bir dönem. 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 99'a ulaştı. Orta okulda yüzde 95 seviyesine ulaştı. OECD ülkelerine bakın, eğitimdeki okullaşma oranını yüzde 90'ın üzerinde 1950'lerde çıkardı. Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın sadece bilişsel değil bilişsel olmayan becerilerini de artırıyor. Tüm öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini sağlamak durumundasınız. Biz göreve geldiğimiz zaman Türkiye'nin 2782 idi. Bir yılda 3 bin anaokulu yapmak için yola çıktık. Bir yılda 6 bin 4 tane anaokulu yaptık." şeklinde konuştu.

Corona virüsü sonrası okullarda salgın riski hakkında konuşan Bakan Özer, "Şu an için herhangi bir risk bulunmuyor." ifadesini kullandı.

"Her yıl öğretmen ataması oldu"

Özer, öğretmen atamaları için ise şöyle dedi:

"Şu andaki öğretmen sayısı 1 milyon 250 bin. Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. Bakanlık çalışmalarını yapar. Bunun bütçelemesiyle ilgili gerekli istişareler yapılır. Alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır."