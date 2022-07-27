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    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    YKS sınavı puanına göre üniversite tercihleri yapan adaylar tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.Peki tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı..
    • 27.07.2022 - 15:39
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    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    YKS tercihleri 27 Temmuz itibariyle başladı.Adaylar 5 Ağustos'a kadar tercihlerini yapabilecekler.Tercih yapacak adaylar şimdiden YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı sorusunu sormaya başladı.

    Sınava giren adaylar YKS başarı puanına ve sıralamalarına göre üniversite ve bölüm tercihlerini yapıyorlar.

    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? #1

    ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler yapılmaya başlandı.Peki yapılan tercihlerin sonuçları hangi tarihte belli olacak?ÖSYM konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı? İşte YKS tercih sonuçları hakkında merak edilenler..

    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz tam tarih bilinmiyor.Ancak üniversite kayıt işlemler 22 Ağustos tarihinde başlayacağı için bu tarihten önce sonuçların açıklanması bekleniyor.


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