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    LGS sonuçları açıklandı

    LGS sonuçları açıklandı

    LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
    • AA
    • 16.07.2020 - 09:03
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    LGS sonuçları açıklandı

    Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi.

    Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

    181 ÖĞRENCİ BİRİNCİLİK YAŞADI

    LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

    LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.

    ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI

    LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, sınav performansı ile öğrencilerin okuldaki başarılarının güçlü bağlantıya sahip olduğunu gösterdi.

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