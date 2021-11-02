27. Dönem POMEM yedek alım tarihleri 2021: POMEM yedek alımı ne zaman, tarihler belli mi?

27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından polis adayları, ''2021 POMEM yedek alımı ne zaman ve nasıl yapılacak?'' sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Polis Akademisi Başkanlığı, binlerce polis adayının haftalardır merakla beklediği 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarını, 2 Kasım 2021 Salı günü itibarıyla erişime açtı.

27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarına göre yedeklere kalan adaylar, POMEM yedek alım tarihleri için gözler gelecek açıklamalara çevrildi.

Peki 2021 POMEM yedek alımı ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu? İşte 27. Dönem POMEM yedek alımı tarihleri ve tüm detaylar...

2021 27. DÖNEM POMEM YEDEK ALIMI NE ZAMAN OLACAK?

POMEM yedek alımı ile ilgili henüz tarihler açıklanmadı. Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar Polis Akademisi sitesinde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

ASİL olarak kazanan aday direk okula yerleşmiştir. Yedek olan aday ise asil adaylardan okula kayıt olmayan, sağlık durumu sebebi ile elenenler ve ya güvelik soruşturması olumsuz gelenlerin yerine yedek adaylardan alım yapılır. Yedek aday kesin olarak kazanmış değildir. Yedek sırası gelmeyen adayların yedek işlemleri bir süre sonra sonlandırılır.