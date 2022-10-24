29. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak 2023?

POMEM adayı olmak isteyenler, "29. dönem POMEM başvuruları ne zaman bailayacak 2023?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, 29. dönem POMEM başvuruları ne zaman bailayacak 2023?

Polis olmak için uzun uğraşlar veren ve KPSS'ye giren adaylar, gözünü 29. döneme çevirdi.

KPSS'den yeterli puanı alan adaylar, sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı aşamadan geçiyor.

Bu aşamaları başarı ile gfeçen adaylar, 6 ay sürecek olan POMEM eğitimlerine başlıyor.

Bu eğitimlerden de başarı ile çıkan polis adayları, görev yerlerinin belirlenmesinin ardından işe başlıyor.

Ancak 29. dönemin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu ve hazırlanan adaylar araştırma yapmaya başladı.

Bu kapsamda da, "29. dönem POMEM başvuruları ne zaman bailayacak 2023?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 29. dönem POMEM başvuruları ne zaman bailayacak 2023? İşte yanıtı...

POMEM başvuruları başladı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından 29. dönem alımlarına ilişkin henüz bir açıklama veya duyuru yapılmadı.

Ancak 28. dönem POMEM öğrenci alımı için başvurular 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınmış, mülakat sonuçları da 9 Haziran 2022 tarihinde duyurulmuştu. Buna göre 29. dönem POMEM başvurularının da aralık ayı gibi başlaması bekleniyor.

Başvuru şartları

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,