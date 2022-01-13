Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller

Etkili olan yağış nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.

Yurdun bazı bölgelerinde yeniden etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

AĞRI ELEŞKİRT'TE KAR TATİLİ

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eleşkirt ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bugün için eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden elde edilen veriler doğrultusunda il genelinde bugün başlayan kuvvetli kar ve buzlanmanın etkisini sürdüreceğinin değerlendirildiği belirtildi.

ENGELLİ VE HAMİLE KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Açıklamada, "İlimiz ve ilçelerin tamamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 13 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle tatil edilmiştir." denildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KONYA

Konya’nın 6 ilçesinde eğitime 13 Ocak Perşembe günü, 1 gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Ahırlı, Derebucak, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yunak ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 13 Ocak 2022 Perşembe günü ilk, orta, lise tüm okullarda yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapacaktır." denildi.