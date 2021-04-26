3 Mayıs lise sınavları ertelenecek mi? Lise sınavlarında son durum..

Milyonlarca lise öğrencisi, 3 Mayıs'taki sınavların akıbetini merak ediyor. Ziya Selçuk, sınavlara dair yeni bir açıklamada bulundu. Peki, 3 Mayıs’ta yapılacak lise sınavları ertelenecek mi?

Sınavların ne zaman olacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçildi.

Sınav tarihinin yaklaşması ile birlikte öğrenciler sınavlar ertelenecek mi sorusunu araştırırken, Bakan Ziya Selçuk'tan bir açıklama geldi.

Peki, sınavlar iptal mi olacak? 3 Mayıs lise sınavları ertelenecek mi? İşte detaylar…

LİSE SINAVLARI ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk lise sınavlarının ertelenmesine ilişkin açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor.

3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.

Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız.”

Dolayısıyla gözler bugün yapılacak olan Kabine toplantısına çevrildi.