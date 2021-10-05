3 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanlığının 3 rektör atamasına dair kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkaı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı,

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Pror. Dr. Mustafa Berktaş,

Niğde Ömer Halis Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu atandı.

MUSTAFA ALİŞARLI KİMDİR

05.07.1968 yılında Samsun Terme’de doğdu.

1989 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu.

1991 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi oldu.

1997 yılında İSVİÇRE Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Güvenliği Enstitüsü’nde doktora eğitimini tamamlayarak “Veteriner Hekimliği Doktoru” unvanı aldı.

1998 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı.

2003 yılında TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu’nca Deutsche Forschungsgemeinschaft’tan aldığı bursla Almanya Berlin Hür Üniversitesi Gıda Hijyeni Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu.

2004 yılında Doçent unvanı ve yetkisi verildi.

2006 yılında “Toplumda Sürdürülebilir Sağlık Bilinci Oluşturulması” projesi kapsamında yürüttüğü faaliyetler sebebiyle “Veteriner Gıda Hijyeni” alanındaki yüksek katkılarından dolayı Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği’nin 2007 DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ ÖDÜLLERİ programında “ÖĞRETİM ÜYESİ” kategorisinde yılın “Veteriner Gıda Hijyenisti” ödülünü aldı.

2008 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca bir süre Ulusal Gıda Referans Laboratuarı kurucu Müdürü olarak görevlendirildi.

2009 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalına Profesör Doktor olarak atandı.

2010-2013 yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı görevi yanı sıra, Fakülte Kurulu Üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği ve Senatörlüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ve aynı sırada Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanı görevlerini yürüttü.

19 Mart 2014 tarihinden itibaren TÜBİTAK Tarım Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu (TOVAG) Yürütme Komitesi Koordinatörü V. görevini yürütmektedir.

10 Mart 2017 tarihinden itibaren TÜBİTAK Araştırma Destek Programları (ARDEB) Başkanlığı V. görevini yürütmektedir.

TÜBİTAK (VHAG, TOGTAG, VAP, TARP, BİDEB, BMBF-INTENC (Almanya) Ortak Çağrı), Yüzüncü Yıl ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığı Strateji Daire Başkanlığınca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce, Samsun İl Özel İdaresi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığınca desteklenmiş toplam 22 projede yürütücü, yardımcı araştırmacı veya proje danışmanı olarak görev almıştır.

Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 56 bilimsel makale ve bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 45 bildiride yer almaktadır.

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, evli ve 3 çocuk babasıdır.

MUSTAFA BERKTAŞ KİMDİR

1960 yılında İzmir’de doğdu. Lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1983 yılında mezun olduktan sonra Tokat, Afyonkarahisar ve İzmir’de hekimlik görevinde bulundu. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji alanında ihtisas yaptı. 1993 yılında Van’a giderek Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kurucu Anabilim Dalı Başkanlığı ile Üniversite Sağlık ve Uygulama Hastanesi’nde kurucu başhekimlik görevlerini üstlendi.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ndeki idari görevleri yanı sıra Bölge Tabip Odası Başkanlığı görevini de başarıyla yürüttü. Akademik çalışmaları sonrasında aynı üniversitede 1996 yılında Doçentlik, 2003 yılında ise Profesörlük unvanlarını kazandı. Bu süre içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde 300 civarında makalesi yayınlandı.

2010 yılında kurucu başhekimliğine atandığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kuruluş sürecini sadece yedi ayda tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi. Açılışının hemen ardından meydana gelen Van Depremi’nde ayakta kalan tek sağlık kuruluşu olan bu hastane, deprem süresince bölgenin acil sağlık ihtiyaçlarını başarıyla karşıladı. 2012’de emekli olarak özel bir sağlık kuruluşunda üç yıl süre ile yöneticilik yaptı.

2015 yılı Haziran ayında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanlığına atandı ve bu süreçte Ulusal Akreditasyon Hastane Programını Türkiye’de ilk kez uygulamaya konuldu. Bu görevi esnasında Yükseköğretim Kalite Kurulu üyeliği görevini de yürüttü.

2017 yılı Şubat ayında Tıbbî Mikrobiyoloji Anabilim Dalında profesör olarak atandığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde, sırasıyla Anabilim Dalı Başkanlığı ve Eğitim, Kalite ve Bilimsel Araştırmalardan sorumlu Rektör Yardımcılığı görevlerini yürütmesi yanında BAP Komisyon Başkanlığını da üstlendi.

2017 Ağustos ayı sonunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının teklifi, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile İzmir Bakırçay Üniversitesi kurucu rektörlüğüne atandı.

Prof. Berktaş, İzmir Bakırçay Üniversitesi rektörlüğü yanında Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bilim Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeliği ile Yükseköğretim Kurulu bünyesinde bulunan Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konsey Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.

İngilizce bilen Berktaş evli olup üç çocuk babası ve dört torun sahibidir.