30-40 ders saati ücreti ne kadar? 2022 ücretli öğretmenlik maaşı kaç TL?

30-40 ders saati ücreti ne kadar? 2022 ücretli öğretmenlik maaşı kaç TL?

Okulların açılmasına az bir süre kala, ücretli öğretmenlik için başvurmaya hazırlananlar, maaşları merak etmeye başladı. Peki, 30-40 ders saati ücreti ne kadar? 2022 ücretli öğretmenlik maaşı kaç TL?

Okulların açılmasına ve yaz tatilinin bitmesine artık sayılı günler kaldı...

Öğrenciler ve öğretmenler okullarına kavuşmak için gün saymaya başladı.

Ancak okulların açılması ile birlikte, ücretli öğretmelik için başvuracak adayları telaş sardı.

Ücretli öğretmenlik yapmaya hazırlanan öğretmen adayları, ilk etapta ücreti sorguluyor.

Geçen yıllara oranla ücretli öğretmenlerin alacağı maaş değişti. Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaş artışı talep eden ücretli öğretmenlere olumlu yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretli öğretmen maaşlarında artış yapıldığını duyurdu.

Akabinde ise "30-40 ders saati ücreti ne kadar? 2022 ücretli öğretmenlik maaşı kaç TL?" soruları gündem oldu.

Peki, 30-40 ders saati ücreti ne kadar? 2022 ücretli öğretmenlik maaşı kaç TL? İşte detaylar....

30-40 ders saati ücreti ne kadar? 2022 ücretli öğretmenlik maaşı kaç TL?

Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğertmen 2022 Ocak ayından bu yana 3.360,64 TL maaş alıyordu. Yeni yapılan zamla birlikte ücretli öğretmen maaşı 5.740 TL'ye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız.

haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. " ifadelerini kullandı.