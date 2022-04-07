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    Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlerle iftar yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlerle iftar yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren, zorunlu ders saatini de en düşük tutan ülkedir" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.04.2022 - 20:54
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 21:23
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftarda bir araya geldi.

    Öğretmenlerin haklarının ödenmeyeceğinin farkında olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'deki zorunlu ders sayısı ile öğretmen maaşlarından bahsetti.

    "Türkiye, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke"

    Erdoğan, "Hocalarımızın hakkını ödeyemeyeceğimizin farkındayız. Türkiye, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren, zorunlu ders saatini de en düşük tutan ülkedir. OECD'nin verilerine göre, Avrupa'da en az stres yaşayan öğretmenler bizim öğretmenlerimizdir." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlerle iftar yaptı VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlerle iftar yaptı #1

    "Son güne kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz"

    Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "Ramazan ayı bu yıl başka bir güzel ve huzurlu. Salgın sürecinde eğitim öğretim faaliyetlerini gerek yüz yüze gerek uzaktan eğitimle aksatmadan devam ettirdik.

    Siz saygıdeğer hocalarıma özellikle şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. 2021-2022 eğitim öğretim yılının 4'te 3'ünü okullarımızı açık tutma başarısını göstererek tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah son güne kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz.

    351 bin yeni derslik inşa ederek okullarımıza 729 bin öğretmen atayarak kalabalık sınıf sorununa son verdik. Görevdeki öğretmenlerin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı. 2 ay gibi bir sürede 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik.

    "Çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi mutlaka aşılamalıyız"

    Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerimizin özlük haklarına katkı sağladık, 60 yıllık hayal gerçek oldu.

    Sosyal medya organlarının yaygınlaşmasıyla evlatlarımız yabancı kültürün etkisi altına daha çok girmeye başladı. Çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi mutlaka aşılamalıyız."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlerle iftar yaptı #2


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