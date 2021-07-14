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5 fakülte ve yüksekokul kapatıldı

5 fakülte ve yüksekokul kapatıldı

5 fakülte ve yüksekokul kapatılması ve bir fakülte ile 2 enstitünün açılmasına yönelik karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.