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5 fakülte ve yüksekokul kapatıldı
5 fakülte ve yüksekokul kapatılması ve bir fakülte ile 2 enstitünün açılmasına yönelik karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
- AA
- 14.07.2021 - 06:31
Resmi Razete'de yayınlanan karara göre, Spor Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.
5 fakülte ve yüksekokul kapatıldı.
KİLİS İLAHİYAT'IN ADI, "İSLAMİ İLİMLER" OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İlahiyat Fakültesinin adı, İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirildi.