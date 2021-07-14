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    5 fakülte ve yüksekokul kapatıldı

    5 fakülte ve yüksekokul kapatılması ve bir fakülte ile 2 enstitünün açılmasına yönelik karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 14.07.2021 - 06:31
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    5 fakülte ve yüksekokul kapatıldı

    Resmi Razete'de yayınlanan karara göre, Spor Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

    5 fakülte ve yüksekokul kapatıldı.

    KİLİS İLAHİYAT'IN ADI, "İSLAMİ İLİMLER" OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

    Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İlahiyat Fakültesinin adı, İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirildi.

    5 fakülte ve yüksekokul kapatıldı #1

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