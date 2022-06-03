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    5 üniversiteye rektör ataması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 06:26
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    5 üniversiteye rektör ataması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre;

    Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Özden,

    Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız,

    İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahri Şahin,

    Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Demir ve

    Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muzaffer Elmas atandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.


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