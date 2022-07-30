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    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2022 Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarında!

    Açık Öğretim Lisesi sınavları 29 Temmuz tarihi (bugün) itibarıyla sona erdi.Sınava katılan binlerce öğrenci "Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.
    • 30.07.2022 - 11:46
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    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2022 Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarında!

    Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları bugün sona erdi.

    MEB Açık lise 3. dönem sınavlarının tamamlanmasıyla gözler AÖL sonuç tarihlerine çevrildi.

    Başarı puanlarını bilmek isteyen binlerce öğrenci, AÖL sınav sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin araştırma yapıyor.

    Peki, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    İşte, AÖL sınav sonuçları hakkında merak edilen detaylar...

    Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan, 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapıldı.

    AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

    Açık lise sonuç sorgulama ekranı

    Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler ,AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler.

    Sonuçlar T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilmektedir.

    AÇIK LİSE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2022 Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarında! #1


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