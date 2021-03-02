Euro
8.8341
0.5%
Dolar
7.3341
0.52%
Altın
407.28
0.76%
Borsa
1.528
0.06%
Bitcoin
356.771
1.47%
EXEN Coin
16.60
0.00%
8ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 8 C

    ALES sonuçları açıklandı

    ÖSYM Başkanı Aygün, 2020-ALES/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
    • İHA
    • 02.03.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 16:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ALES sonuçları açıklandı

    21 Şubat'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) sonuçları ile cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

    MOBİLDEN DE ULAŞILABİLİYOR

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, duyuruyu Twitter hesabından yaptı.

    Aygün, "Değerli ALES adaylarımız, 21 Şubat tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

    Sonuç eriçim sayfası için:

    https://sonuc.osym.gov.tr

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir