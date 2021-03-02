ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, 2020-ALES/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

21 Şubat'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) sonuçları ile cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, duyuruyu Twitter hesabından yaptı.

Aygün, "Değerli ALES adaylarımız, 21 Şubat tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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