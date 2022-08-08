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    LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

    LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

    Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
    • 08.08.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 09:14
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    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.

    Sonuçlara, "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin ise yüzde 97,6'sının istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi.

    "Öğrencilerimizin yüzde 97,6'sı istedikleri okula yerleşti"

    İkinci nakil tercihlerinin de 1-5 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 97,6'sı istedikleri okula yerleşti. Bu sürecin öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

    LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı #1

    "Okula yerleşemeyen öğrenciler yerleştirme ve nakil komisyonları ile yerleştirilecek"

    Bu kapsamda ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.

    "19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak"

    Bakan Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." diye konuştu.

    LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı #2


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