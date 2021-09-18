Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu ana kadar koronavirüs vakası nedeniyle tüm sınıfları kapatılan hiçbir okul olmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TÜM SINIFLARI KAPATILAN HİÇBİR OKUL YOK"

Özer, şu ana kadar koronavirüs vakası nedeniyle tüm sınıfları kapatılan hiçbir okul olmadığını söyledi.

"SALGIN SÜRECİYLE İLGİLİ ÇAĞRI MERKEZİ KURDUK"

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları;

"6 Eylül'de tüm kademeli sınıf seviyelerinde 5 gün yüz yüze eğitimi başlattık. Başlatmadan önce çok sayıda önlem aldık. Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir rehber hazırladık. Sürecin tamamını Sağlık Bakanlığı ile koordine ediyoruz.

Okullarımızda elektronik takip sistemi kurduk. Bu ilk defa yapılan bir şeydir. Artık okul bazlı kararlar alıyoruz. Bu sistemi kurduk. Şu anda sistemimizde 87 bin 108 okulumuz var. Yaklaşık 1 milyona yakın dersliğimiz var. Her okulda aşı, test durumları anlık takip ediliyor. Salgın süreciyle ilgili çağrı merkezi kurduk.

"ARA VEREN SINIFLAR VAR"

Şu anda 71 bin 320 okulumuzdan hiçbirisi vaka veya yakın temas nedeniyle kapatılmadı. Elbette kapatılan sınıflarımız var. Rakamlar değişiyor. Ara veren sınıflar var. Vaka trendi artıyorsa bu artış sınıflara yansıyor.

"ÖĞRETMENLERDE AŞILANMA ORANI TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE"

Kapatılan sınıflarda eğitime 14 gün sonra geri dönülüyor. 17 Eylül itibariyle bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 92. Öğretmenlerde aşılanma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde.

"BELİRTİ GÖSTERMEYEN AŞI OLMAMIŞ POZİTİF VAKALAR ORTAYA ÇIKTI"

Belirti göstermeyen ama PCR ile pozitif çıkan öğretmenler var. Hiçbir semptom göstermeyen aşı olmamış pozitif vakalar ortaya çıktı. Şu anda okullarımız en güvenli ortamlar olmaya devam ediyor.

Bizim vaka bazlı sınıf bazlı yaklaşımımız dönemin sonuna kadar okulların yüz yüze açık kalması ile ilgili ciddi bir avantaj sağlayacak. Sayılar artabilir. Kapatılan sınıf sayıları artacak. 200'lerde durmayacak."