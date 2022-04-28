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ALES sonuçları açıklandı
17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022-ALES/1 sonuçları açıklandı. Sonuçlara "http://sonuc.osym.gov.tr" sayfasından ulaşılabiliyor.
- 28.04.2022 - 11:05
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, “17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-ALES/1 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı "https://sonuc.osym.gov.tr" sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.” açıklamasını yaptı.
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