750 engelli öğretmen ataması ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdopan, engelli öğretmen atamasına dair tarih verdi. Peki 750 engelli öğretmen ataması ne zaman? İşte yanıtı...

Engelli öğretmen adaylarının dört gözle beklediği atama tarihi netleşti.

Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı.

Kabine Toplantısı'nın ardından kritik değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim." dedi.

Öğretmen adaylar, atama tarihlerine ilişkin detayları araştırıyor. Peki 750 engelli öğretmen ataması ne zaman, nasıl başvurulur? İşte ayrıntılar..

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

750 engelli öğretmen atama başvuru tarihleri MEB tarafından ilerleyen haftalarda açıklanacak. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Kadro ve branş dağılımı bilgileri ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde kılavuz yayınlaması bekleniyor.