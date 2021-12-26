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    8. sınıf öğrencileri LGS'ye 5 Haziran'da girecek

    Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.
    • AA
    • 26.12.2021 - 13:52
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 14:07
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    8. sınıf öğrencileri LGS'ye 5 Haziran'da girecek

    Milyonlarca öğrencinin dört gözle beklediği sınav tarihi netleşti.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacağı tarihi açıkladı.

    SINAV TARİHİ: 5 HAZİRAN 2022

    Bakan Özer açıklamasında,8.sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini bildirdi.

    8. sınıf öğrencileri LGS ye 5 Haziran da girecek #1

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