- Haberler
- Eğitim Haberleri
- 8. sınıf öğrencileri LGS'ye 5 Haziran'da girecek
8. sınıf öğrencileri LGS'ye 5 Haziran'da girecek
Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.
- AA
- 26.12.2021 - 13:52
- Güncelleme : 26.12.2021 - 14:07
Milyonlarca öğrencinin dört gözle beklediği sınav tarihi netleşti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacağı tarihi açıkladı.
SINAV TARİHİ: 5 HAZİRAN 2022
Bakan Özer açıklamasında,8.sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini bildirdi.