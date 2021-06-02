8 üniversiteye 9 fakülte ve yüksekokul kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'ye göre üniversiteye 9 fakülte ve yüksekokul kurulurken 3 üniversitedeki 1 fakülte ve 2 yüksekokul kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile yayınlanan Resmi Gazete’ye göre 8 üniversiteye 9 fakülte ve yüksekokul kuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararına göre 3 üniversitedeki 1 fakülte ve 2 yüksekokul kapatıldı ve 4 üniversitedeki fakültelerin ismi değiştirildi.

KURULAN FAKÜLTELER

Karara göre, Düzce Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Ege Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi, İstanbul Arel Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesi ve İstanbul Kent Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

KAPATILAN VE İSMİ DEĞİŞTİRİLEN FAKÜLTELER

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karara göre İstanbul Arel Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Sinop Üniversitesine bağlı Sanat ve Tasarım Fakültesi kapatıldı.

Kapadokya Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adı ise Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirildi.