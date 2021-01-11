Tüm Türkiye'de saat 10.00'da bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı okundu.

Dün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan bayrak töreni açıklamasının ardından bugün Türkiye'nin 81 ilinde, aynı anda bayrak töreni yapıldı.

Yeni haftaya başlarken tüm okullarda İstiklal Marşı okundu.

Törene okullarında katılamayan öğrenciler ve aileler de evde saygı duruşuna geçerek törene eşlik etti.

100'ÜNCÜ YILDA YÜKSEK FARKINDALIK

Saat 10.00 itibarıyla tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, törene ilişkin açıklamalarda bulundu.

81 ilde aynı anda bayrak töreni yapıldı VİDEO



"İNANIYORUM Kİ HERKES MARŞA EŞLİK ETTİ"

Milli Eğtiim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"İstiklal Marşı'mızın 100'üncü yılında daha yüksek bir farkındalıkla İstiklal Marşımızı yüz yüze okuyalım, beraber okuyalım istedik ve Türkiye'nin her bir yönünden on binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşı'mız okundu.

Ben inanıyorum ki balkonlardan, sokaklardan, esnaflarımız, çalışanlarımız, insanlarımız bu marşa eşlik ettiler.

"ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN HEYECANINI PAYLAŞIYORUM"

Bugün yaptığımız bu faaliyetle İstiklal Marşı'nın okunuşuyla ilgili çocuklarımızda, öğretmenlerimizde başka bir farkındalığı da gündeme getirmiş olduk.

Ben tüm öğrencilerimizin, öğretmenleriizin İstiklal Marşı'nı okurken duydukları heyecanı paylaşıyorum ve hepsine güzel bir hafta diliyorum."

AYNI ANDA YAYINLANDI

Tören, TRT EBA İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarında da eş zamanlı olarak İstiklal Marşı yayınlandı.























