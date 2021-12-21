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Eğitime kar engeli
- DHA
- 21.12.2021 - 20:50
- Güncelleme : 21.12.2021 - 21:37
Birçok kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.
Kar yağışının etkili olduğu Bitlis, Ağrı, Bartın, Karabük ve Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
-AĞRI
Ağrı’nın Hamur ilçesinde ki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi.
-BİTLİS
Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.
-BARTIN
Bartın’da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle birlikte Ulus ve Amasra ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.
-KARABÜK
Karabük’ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası 22 Aralık Çarşamba günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
-ORDU
Ordu'da etkili olan yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş ile Gürgentepe ilçelerinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.