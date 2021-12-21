Eğitime kar engeli

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime birçok ilde 1 gün ara verildi.

Birçok kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Bitlis, Ağrı, Bartın, Karabük ve Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

-AĞRI

Ağrı’nın Hamur ilçesinde ki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi.

-BİTLİS

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

-BARTIN

Bartın’da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle birlikte Ulus ve Amasra ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.

-KARABÜK

Karabük’ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası 22 Aralık Çarşamba günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

-ORDU

Ordu'da etkili olan yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş ile Gürgentepe ilçelerinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.