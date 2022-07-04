LGS tercihleri ne zaman başlayacak? MEB 2022 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? MEB 2022 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2022 LGS sınavının tamamlanmasının ardından LGS tercih tarihleri, öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Peki LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 5 Haziran 2022 tarihinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

LGS tercihlerinin yapılacağı tarih ve tercih kılavuzu detayları hakkında araştırmalarına başladı.

''LGS tercihleri ne zaman yapılacak? "MEB 2022 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB 2022 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...

LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

30 Haziran 2022 tarihinde açıklanan 2022 LGS sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine yönelmişti.

MEB takvimi ile tercih tarihleri de belli oldu.

Lise tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında son gün 17.00'ye kadar yapılacak.

Yerleştirme sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak.

LGS tercihleri nasıl yapılır?

Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.

Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2021'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

https://eokul.meb.gov.tr



