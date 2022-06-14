9 maddede Robotik kodlama eğitiminin çocuklar için önemi

Çocuklar neden kodlama ve robotik öğrenmeli? Robotik, kodlamayı somut ve somut hale getirir, çocuklara dijital teknolojiyi kullanma yetkisinin yanı sıra sunduğu bir çok ek faydayı 9 maddede özetledik

Çocuklarımızı, dijital teknolojiyi etkili bir şekilde tasarlamayı, geliştirmeyi ve iletişim kurmayı öğrenmeleri gereken bir dijital geleceğe hazırlamamız gerekliliği artık kaçınılmaz bir gerçek. Daha az bilinen şey ise çocuklara kodlama öğretildiğinde elde edilebilecek ek faydalardır.

Bunlar arasında matematiksel problem çözme, eleştirel düşünme, sosyal beceriler, öz-yönetim ve akademik beceriler gibi bir çok fayda yer alır.

Kodlama ve programlama, bilgisayarlarla etkileşime girerek web siteleri, video oyunları, uygulamalar vb. oluşturmak ve çalıştırmak için kullandığımız bir tür dildir. Kodlamayı öğrenmek, bilgisayarın dilinde konuşmayı ve yazmayı öğrenmek anlamına gelir. Teknoloji günümüzde çocukların yaşamının büyük bir parçası ve genç öğrencilerin dijital teknolojiyi tasarlamayı, geliştirmeyi ve iletişim kurmayı öğrenmesi çok önemli. Hatta kodlamanın yeni bir okuryazarlık türü olduğu görüşü hakim.

Uzun ekran süresinin çocuklar üzerinde olumsuz yan etkileri olduğu kanıtlandığından, okul öncesi ve 8 yaşa kadar çocuklar için ekransız programlama robotları tercih edilebilir.

ROBOTİK KODLAMA ÖĞRENMENİN ÇOCUKLAR İÇİN 9 FAYDASI

1. Yaratıcılık

Kodlamayı öğrenmek, çocukları dijital teknolojinin tüketicisi olmaktan çok dijital teknoloji üretmeye başlamalarına izin verir. Sadece bir oyun oynamak yerine, kendileri bir tane oluşturabilirler.

2. Matematiksel Düşünme

Kodlama eğitimi alan erken yaştaki öğrenciler aynı zamanda bilişsel beceriler geliştirirler ve mantıksal ve sıralı düşünce süreçlerini öğrenmelerini sağlayan sayısal düşünmeyi de öğrenirler. Bu sayede kodlarını test edebilecek, hataları tespit edebilecek ve bunları hızlı ve kolay bir şekilde çözebileceklerdir. Bu, diğer durumlara da uygulanabilir ve öğrencilere hayatın her alanında yardımcı olacaktır.

3. İşbirliği

Robotik ve kodlama gibi ekip çalışmasını destekleyen çok az alan vardır. Çocukların başkalarıyla nasıl iyi çalışacaklarını öğrenmeleri ve ortak bir hedefe ya da bir soruna çözüm bulmaları için harika bir yoldur. Kodlama , teknolojiye ve proje çalışmalarına ortak bir ilgiyle katıldıkları için, her ırk, cinsiyet ve geçmişe bakılmaksızın akranlarıyla birlikte çalıştıkları için işbirliğini de teşvik eder. Öğrenciler, diğer öğrencilerle işbirliği yapar ve öğrendiklerini öğretmenleri ve velileriyle paylaşırlar.

4. İletişim

İletişim çocukların başkalarıyla ve teknolojiyle çalışarak karmaşık sorunları çözmelerini sağlayan bir diğer hayati yaşam becerisidir. İletişim okul, iş ve yaşam boyunca gerekli olan önemli bir beceridir. Küçük çocuklar kodlamayı öğrendiklerinde teknoloji ile iletişim kurmayı da öğrenirler . Bu onlara karmaşık fikirleri nasıl parçalayacaklarını, düzenleyeceklerini ve paylaşacaklarını öğretir.

5. İstikrar

Karmaşık problemlerin üstesinden gelmek sinir bozucu olabileceğinden, kodlamayı öğrenmek daha genç öğrenciler için bir meydan okumadır. Kodlama yoluyla, erken öğrenenler ısrarla ellerindeki görevi tamamlayabilirler.

6. Anlama

Öğrenciler, programlama bilgisi ile çevrelerindeki dünyayı daha iyi anlayabilirler. Günlük kullanılan teknolojilerle etkileşim biçimlerini değiştirebilir ve onları yeni olanaklarla tanıştırabilir.

7. Kariyer

Erken kodlama eğitimi alanlar, onları arzu edilen birçok kariyer yoluna götürebilecek STEAM anlayışına ve zevkine sahip olduklarından kariyer avantajları sağlar.

8. Mantık

Robotların kodlanması için mantıksal düşünme gerekli olduğundan, öğrenciler istenen bir sonucu yaratmak için adım adım dizileri formüle edebilirler. Bu şekilde, küçük çocuklar da sorunları önceden tahmin ederek, test ederek ve kodlarını düzelterek sorunlardan kaçınabilirler.

9. Algoritmik Düşünme

Bu becerilerin yanı sıra çocuklar, bir problemi çözmek için net adımlar tanımlama yeteneği olan algoritmik düşünmeyi de öğrenirler. Çocukların sorunları adım adım prosedürlere ayırarak çözmelerini sağlar .