Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2543
-0.03%
Bitcoin
424.981
8.17%
BTXN Coin
10.03
-14.63%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    KPSS başvuru ne zaman? Ortaöğretim ve önlisans başvuruları başladı mı?

    KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları için geri sayım sürüyor. Adaylar,"KPSS başvuru ne zaman? Ortaöğretim ve önlisans başvuruları başladı mı?" sorusuna yanıt arıyor.İşte merak edilen detaylar...
    • 28.07.2022 - 15:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    KPSS başvuru ne zaman? Ortaöğretim ve önlisans başvuruları başladı mı?

    Memur olmak isteyen adayların uzun süredir hazırlandığı 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans ve ortaöğretim başvuruları için geri sayım başladı.

    2 yıl sonra sınava girecek olan adaylar, sabırsızlıkla başvuru gününü bekliyor.

    KPSS lisans başvuruları ise tamamlandı, adaylar bu hafta sonu sınava girecekler.

    Adaylar, "KPSS başvuru ne zaman? Ortaöğretim ve önlisans başvuruları başladı mı?" sorususuna yanıt arıyor.

    Öte yandan; KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ise hala başlamadı.

    İşte, 2022 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı ve başvuru tarihleri ile ilgili merak edilen detaylar...

    KPSS ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor?

    ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvime göre; KPSS Ön lisans başvuruları, 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak.Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

    KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

    KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.

    Alan bilgisi: 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak.

    ÖABT: 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek. DHBT 27 Kasım'da yapılacak KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılacak.

    KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım'da gerçekleştirilecek. KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

    KPSS başvuru ne zaman? Ortaöğretim ve önlisans başvuruları başladı mı? #1


    İlginizi Çekebilir

    Mahkeme: Rus gazeteci suçlu
    Dünya

    Mahkeme: Rus gazeteci suçlu

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Belçika'da enflasyon rekor seviyede
    Ekonomi

    Belçika'da enflasyon rekor seviyede

    Görüş Bildir