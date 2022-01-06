Euro
15.5806
0.75%
Dolar
13.7587
0.66%
Altın
794.9850
0.02%
Borsa
2,011.39
0.30%
Bitcoin
599.352
-3.70%
BTXN Coin
32.51
-5.21%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C
    KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

    KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

    ÖSYM Başkanı Aygün, yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını ve sonuçların açıklandığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 14:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

    Yerleştirme tercihleri, 22-29 Aralık tarihlerinde alınmıştı.

    KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU

    KPSS-2021/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.

    Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

    "HAYIRLI OLSUN"

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya paylaşımında, sonuçların adaylara hayırlı olmasını diledi.

    SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

    KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı #1


    Görüş Bildir