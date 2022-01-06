KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını ve sonuçların açıklandığını söyledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

Yerleştirme tercihleri, 22-29 Aralık tarihlerinde alınmıştı.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU

KPSS-2021/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

"HAYIRLI OLSUN"

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya paylaşımında, sonuçların adaylara hayırlı olmasını diledi.

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