YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları üniversite sınavına giren adaylar,"YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

YKS tercih sonuçları üniversite sınavına giren adayların gündeminde...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde (AYT, YDT, TYT) gerçekleştirildi.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca öğrenci tercih işlemlerine başladı.

27 Temmuz itibarıyla başlayan tercih işlemleri devam ederken, milyonlarca öğrenci tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında araştırma yapıyor.

Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından üniversite tercihleri sonuç tarihi hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

YKS tercihleri 5 Ağustos tarihinde son bulacak.

Üniversite kayıtları ise 22-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS tercih sonuçlarının üniversite kayıt tarihinden yani 22 Ağustos tarihinden önce açıklanması beklenmiyor.

ÖSYM "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."