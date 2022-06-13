ABD’de dünya birincisi oldu: Stanford Üniversitesi’nden kabul aldı

Beyin ameliyatlarında doktorlara yardımcı olacak yapay zeka geliştiren liseli Emirhan Kurtuluş, biyomedikal mühendisliği alanındaki yarışmada dünya birincisi olurken Stanford'dan da tam burs kazandı.

İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi olan Emirhan Kurtuluş, tıp camiasında adından söz ettirecek büyük bir başarıya imza attı.

Emirhan Kurtuluş, yaklaşık 3 yıl süren çalışmasıyla MR görüntülerini alıp, işleyerek 3 boyutlu sisteme aktaran ve beyin cerrahlarını hastayı nasıl ameliyat etmesi gerektiği konusunda yönlendiren bir yapay zeka sistemi geliştirdi.

Dünya birincisi oldu

Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle cerrahların hasarlı beyni görmesini ve ameliyat öncesi prova yapabilmelerini de sağlayan Kurtuluş, çalışmasıyla ABD’de düzenlenen Regeneron International Science and Engineering Fair’de biyomedikal mühendisliği alanında dünya birincisi oldu.

Stanford Üniversitesi’nden tam burs kazandı

Stanford Üniversitesi’nde tam bursla okuma hakkı da kazanan Kurtuluş, aralık ayında gerçekleşecek olan Nobel ödül törenine de davet edildi.

"Vatanıma hizmet etmeyi planlıyorum"

İHA'nın haberine göre; eğitim sürecinden bahseden Emirhan Kurtuluş, "Ben ortaokulun sonuna kadar İhlas Koleji’nde okudum. Yaptığım proje temelde bir yapay zeka sistemiyle alakalı, bir hastanın verilerini alıp, bu MR görüntüleri oluyor genelde. MR görüntülerini alıp, hastaya minimum hasarı verecek beyin ameliyatını planlayıp doktora sunmak üzerine. Hastanın verilerini aldıktan sonra benim sistemim doktora diyor ki, hastayı benim söylediğim şekilde ameliyat edersen hasta bu ameliyat masasından minimum hasarla kalkar. Bu proje 10’uncu sınıfın ortalarına doğru aklıma geldi. Ben ortaokulun sonuna kadar doktor olmak istiyordum. Daha sonra mühendislikle tanışınca hayatta gerçek yapmak istediğim şeyin bu olduğunu fark ettim. Ardından bu iki bilgimi değerlendirmek istedim. Bu ikisini birleştirerek kendime dedim ki literatürde çok fazla yapay zekayla ilgili çalışma var. Ama bunlar özellikle ameliyat planlama gibi çok aşamalı şeylerin sadece bir parçasında doktora yardımcı oluyorlar. Niye ben bir sistem geliştirmiyeyim ve bu her şeyi tek seferde çözmesin diye düşündüm. 10’uncu sınıfın ortalarına doğru bu projeye başladım. Yaklaşık 2 buçuk, 3 yıl bu proje ile uğraştım. Totalde bu projeye 3 bin 500 saatin üzerinde emek verdim. Ailem bütün süreçte çok büyük destekçim ama ailem içerisinde en büyük destekçim dedemdi. Kendisi küçüklüğümden beri benim bilimle uğraşmamı istemiş ve motive etmiş biridir. Küçükken çizgi filimden çok belgesel izlemeyi seven bir çocuktum. En çok istediğim üniversite Stanford Üniversitesi’ydi, oradan kabul aldım. Lisans eğitimimi ve ondan sonrasını orada tamamlamayı planlıyorum. Daha sonra ise ülkeme dönüp, kendi vatanıma hizmet etmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD’de dünya birincisi oldu: Stanford Üniversitesi’nden kabul aldı



