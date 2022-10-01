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    Açık Lise sınav tarihleri 2022-2023: AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

    AÖL sınav tarihleri lise eğitimini açıktan tamamlayan binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2022?
    • 01.10.2022 - 17:31
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    Açık Lise sınav tarihleri 2022-2023: AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

    Açıktan lise eğitimi alan öğrenciler, AÖL sınavlarına girerek lise eğitimlerini sorunsuz bir şekilde tamamlamak istiyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı'na gözünü çeviren öğrenciler, AÖL sınav tarihlerine ilişkin detayları öğrenmek istiyor.

    MEB 2022 sınav uygulama takvimi ile AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağına ilişkin sorgulamalar, 2022-2023 eğitim döneminin başlamasıyla arttı.

    Bu kapsamda da, "AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2022?" sorusu arama motorlarına yazılmaya başlandı.

    Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2022? İşte yanıtı...

    AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2022?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.

    Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden açıklanacak.

    Sınavlar nasıl yapılacak?

    MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.

    Açık Lise sınav tarihleri 2022-2023: AÖL sınavları ne zaman yapılacak? #1


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