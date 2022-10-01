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Açık Lise sınav tarihleri 2022-2023: AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Lise sınav tarihleri 2022-2023: AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınav tarihleri lise eğitimini açıktan tamamlayan binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2022?