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    Açıköğretim lisesinde mezuniyet kredisi düştü

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıköğretim lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini açıkladı
    • AA
    • 23.10.2020 - 02:11
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    Açıköğretim lisesinde mezuniyet kredisi düştü

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.

    YENİ GEREKLİ KREDİ 170

    Bakan Selçuk, "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

    Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.

    Açıköğretim lisesinde mezuniyet kredisi düştü #1

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