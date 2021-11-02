Adalet Bakanlığı sınavları başvuru ekranı: 2021 Hakim ve savcı alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı sınavları başvuru ekranı: 2021 Hakim ve savcı alımı başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM, Adli yargı, idari yargı, adli yargı avukat alımı başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu. Peki 2021 Adalet Bakanlığı Sınavlarına başvurular nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı ve ücreti...

Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alımı yapacağını duyurmuştu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bir son dakika açıklamasında bulunarak hakim ve savcı alımı başvurularının başladığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, hakim ve savcı alımı için adaylar başvurularını 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında yapacak.

Peki, Adalet Bakanlığı sınavlarına nasıl başvuru yapılır? Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2021 hakim ve savcı alımı başvuru ekranı ve ücreti...

2021 ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2021 ADALET BAKANLIĞI HAKİM VE SAVCI ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular, 02 - 10 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.