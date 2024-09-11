Adana'da öğrencilere orman yangınlarına karşı uygulamalı eğitim Adana'da ormanlar hakkında bilgilendirilen ve yangın söndürme eğitimini tatbikatla deneyimleyen öğrencilere, uygulamalı eğitimlerle "Yeşil Vatan" sevgisi kazandırılıyor.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü’nün desteğiyle, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere "Yeşil Vatan" bilincini aşılamak amacıyla anlamlı bir proje hayata geçirildi.

Bu çerçevede, Sarıçam ilçesi Balcalı Orman İşletme Şefliği'ne ait ormanlık alanda öğrenciler, ağaç türlerini yakından tanıma fırsatı buldu ve orman ekosistemi üzerine çeşitli eğitimlere katıldı. Eğitimlerin ardından öğrencilere yönelik bir yangın söndürme tatbikatı düzenlendi. Tatbikat senaryosuna göre, yangın ihbarı alındıktan sonra arazözle olay yerine intikal eden öğrenciler, su hortumları kullanarak yangına başarılı bir şekilde müdahale etti.

İHA'LAR VE YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI TANITILDI

Ayrıca, 10 Ağustos'tan bu yana yolcu uçuşlarına kapalı olan Adana Havalimanı'nda konuşlu Adana Orman Havacılık İşletme Müdürlüğü’ne ait insansız hava araçları ve yangın söndürme uçakları öğrencilere tanıtıldı. Bu kapsamda öğrencilere, "Yeşil Vatan"ın korunmasının önemi anlatılırken, yangın söndürme çalışmalarında kullanılan ekipmanlar ve teknikler hakkında detaylı bilgiler de verildi.

"NE YAPTIĞIMIZI UYGULAMALI GÖSTERDİK"

Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, yeni eğitim öğretim yılının ilk haftasında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü'nün desteğiyle öğrencilere "Yeşil Vatan" sevgisini aşılamak amacıyla çeşitli hediyeler verdiklerini ifade etti.

Etli, orman işletmelerinde ağırladıkları öğrencilere yangınla mücadelede kara ekiplerinin nasıl çalıştığını gösterdiklerini belirterek,

Yangın ihbarı geldiğinde nasıl hareket ettiğimizi uygulamalı olarak öğrencilerimize gösterdik. Onlar da bu sürece bizzat katılarak deneyim kazandılar. Amacımız, 'Yeşil Vatan' sevdalılarının sayısını artırmak ve onlara bu vatanın gerçek sahiplerinin kendileri olduğunu hissettirmek.

dedi.

Eğitimlerin öğrencilere büyük bir memnuniyet verdiğini belirten Etli, sözlerine şöyle devam etti:

Adana Orman Havacılık İşletme Müdürlüğü'müzde insansız hava araçlarımız bulunuyor. Burada, roket ve teknolojik çalışmalar yapan gençlerimize bu araçları ve yangınla mücadelede elde ettiğimiz başarıları tanıttık. Orman Genel Müdürlüğü'müzün yürüttüğü yangın gönüllüsü eğitimleri sayesinde gönüllü sayımız her geçen gün artıyor. Ancak bu sayıyı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, izcilik ve çeşitli kulüpler aracılığıyla daha da artırmayı hedefliyoruz. Bilim, sanat ve teknolojiye ilgi duyan gençlerimizin 'Mavi Vatan'da olduğu gibi, 'Yeşil Vatan'a da teknolojiyle hizmet etmelerini istiyoruz. Bu iş birliğini İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile güçlendireceğiz inşallah.

"AĞAÇLARIN NASIL YETİŞTİRİLDİĞİNİ BİREBİR GÖRDÜLER"

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin hayata geçirildiğini hatırlatarak, yeni eğitim modelinde odak noktasının "bilenden çok yapabilen" çocuklar olduğunu vurguladı.

Tevke,

Bu modelin en önemli yönü, çocuklarımızın doğrudan hayatın içinde yer alması. Eskiden öğrencilerimiz ormanlarla iç içe değildi, ağaç türlerini tanımıyorlardı. Şimdi ise onları ormana götürdük; çam, meşe, sedir ve ardıç ağaçlarını öğrendiler. Bu ağaçların nasıl yetiştirildiğini, ormanların korunması için devletimizin hangi ekipman ve teçhizatı kullandığını bizzat gördüler, yangın tatbikatlarına şahit oldular.

dedi.

Çocukların Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait insansız hava araçlarını ve yangın söndürme uçaklarını da yakından inceleme fırsatı bulduğunu belirten Tevke,

Yeşil Vatan’ın ardından çocuklarımızı 'Mavi Vatan'la da tanıştırdık. İnsansız hava araçlarını ve uçakları ilk kez bu kadar yakından görme şansına sahip oldular. Hem Yeşil hem de Mavi Vatan'ı tanımaları, korumaları ve bu alanlarda çalışmalar yapmaları için bilgilendirdik. Yeni eğitim modelimiz, öğrencilerimizin sadece kitap ve bilgisayar üzerinden değil, hayatın içinde, pratiğin bir parçası olarak öğrenmelerini hedefliyor. Ormanda öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ilk dersi olarak bir başlangıç oldu. Bu yaklaşımı tüm eğitim sürecimize yaymayı planlıyoruz.

ifadelerini kullandı.