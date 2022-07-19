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- Aday şifremi unuttum! ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? ÖSYM aday şifresi nereden alınır?
Aday şifremi unuttum! ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? ÖSYM aday şifresi nereden alınır?
- 19.07.2022 - 13:37
YKS sonuçları açıklandı, adayları tercih telaşı sarmaya başladı..
Kontenjanların yayınlanmasının ardından, üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar tercihlerini yapmaya başlayacak.
Kontenjanlara bakarak puanlarına göre üniversite seçecek olan adaylar, ÖSYM sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek.
Heyecandan şifresini unutan ya da defalarca yanlış giren adayların sayısı ise bir hayli fazla..
Tercih işlemlerinde sorun yaşamak istemeyen adaylar, ÖSYM AİS şifresi hakkındaki tüm detaylara ulaşmak istiyor.
Tercihler sırasında şifrelerini unutmaları durumunda sorunu nasıul halledeceklerini öğrenmek isteyenler, "ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? ÖSYM aday şifresi nereden alınır?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? ÖSYM aday şifresi nereden alınır? İşte yanıtı..
ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? ÖSYM aday şifresi nereden alınır?
ÖSYM AİS şifresinin unutulması halinde adayın şifreyi yenilemesi ya da sıfırlaması gerekiyor. Peki, ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? ÖSYM aday şifresi nereden alınır?
İŞTE DETAYLAR
- *ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına giriş yapın.
- *Ekranda açılan sayfada istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak girin.
- *Bir sonraki adım ise güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken verdiğiniz cevabı girmeniz gerekiyor. Bu cevabı doğru ve eksiksiz olarak girmeniz gerekiyor.
- *Sonrasında ise sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.
- *Eğer, ÖSYM AİS güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi yenileyebilmek için şifrenizi ilk aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunabilirsiniz.
ÖSYM AİS ŞİFRESİ ALMA EKRANI
e-DEVLET ÖSYM AİS ŞİFRESİ ALMA EKRANI