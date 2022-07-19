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Aday şifremi unuttum! ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? ÖSYM aday şifresi nereden alınır?

Aday şifremi unuttum! ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? ÖSYM aday şifresi nereden alınır?

YKS sonuçlarının açıklanırken, tercih işlemlerinin başlamasına ise az bir süre kaldı. ÖSYM şifresini heyecandan unutan ya da yanlış girenler, " ÖSYM aday şifresi nasıl alınır?" sorusunu araştırıyor.