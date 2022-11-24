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    AK Parti'den çakışan seçim ve sınav tarihi değerlendirmesi

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim ve sınav tarihlerindeki çakışma konusunda çalışma yapıldığını ve yakın zamanda kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 19:10
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    AK Parti'den çakışan seçim ve sınav tarihi değerlendirmesi

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi açıklandı.

    Buna göre Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

    Seçim ve sınav tarihinin çakışması soruldu

    Açıklanan tarih ile 3023 Haziran seçimlerinin aynı tarihe gelmesi tartışmalara neden oldu.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada konuya değindi.

    "Seçim takvimi ile sınav takvimi üstüste gelmez"

    Konu hakkında bilginin yakın zamanda paylaşılacağını belirten Çelik şöyle konuştu:

    "Biz sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM çalışma yapıyor. Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar.

    Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçim günü sınav olmayacağına göre. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üstüste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır."

    AK Parti den çakışan seçim ve sınav tarihi değerlendirmesi #1


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