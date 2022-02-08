Alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenler, MEB’in belirlediği tarihler aralığında başvurularını gerçekleştirecek. Peki, Alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır?

Alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenler, alan değişikliğine ilişkin detayları araştırmaya başladı.

Bu kapsamda alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenler, MEB’in belirlediği tarihler aralığında başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuru detaylarını öğrenmek isteyenler ise "Alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır? 2022 MEBBİS başvuru şartları...

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

2022 yılı alan değişikliği başvuruları şubat ayı içerisinde alınacak. Öğretmen alan değişikliği başvuru işlemleri mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Ön Başvuru Formu aracılığıyla yapılacak.

Alan değişikliği için ön başvuruda bulunmayanlar tercih ve atama sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklar.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar, değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS’e kaydettirecekler.

Ön başvurular öncelikle eğitim kurumu müdürlüğünce alan değişikliğine esas belgeler (lisans diploması, 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı Belgesi) dikkate alınarak incelenecek ve uygun olan başvurular onaylanacaktır.

Onaylanan Elektronik Ön Başvuru Formunun iki adet çıktısı alınarak başvuran ve eğitim kurumu müdürlüğünce imzalanacaktır. Çıktıların bir nüshası başvurana verilecek, bir nüshası eğitim kurumunda muhafaza edilecektir.