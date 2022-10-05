ALES başvuruları ne zaman bitecek? ALES/3 başvurusu nasıl yapılır?

ALES başvuruları ne zaman bitecek? ALES/3 başvurusu nasıl yapılır?

Akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen üniversite mezunları, "ALES başvuruları ne zaman bitecek? ALES/3 başvurusu nasıl yapılır?" sorularını gündeme taşımaya başladı.

ALES/3 başvurularının başlamasıyla birlikte, akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen üniversite mezunları, başvurularını yapmaya başlayacak.

Ancak başvurularını henüz yapmamış ve yapmaya hazırlananlar, ücret dahil olmak üzere detayları merak ediyor.

Yüksek lisans yapmak isteyen binlerce kişi bu kapsamda, "ALES başvuruları ne zaman bitecek? ALES/3 başvurusu nasıl yapılır?" sorularını gündeme getirdi.

ÖSYM ise yayınladığı kılavuzda başvuru ücreti dahil olmak üzere, tüm detaylara açıklık getirdi.

Peki, ALES başvuruları ne zaman bitecek? ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı...

ALES başvuruları ne zaman bitecek? ALES/3 başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvurular, 30 Eylül - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

ALES başvuru ücretleri ne kadar?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında ALES-3 başvuru ücreti belli oldu.

Buna göre; ALES başvuru ücreti 185 lira olarak açıklandı.