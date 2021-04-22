ALES giriş belgesi yayımlandı mı? 2021 ALES/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2021-ALES/1 sınavına sayılı günler kala sınava girecek adaylar, ALES/1 giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Peki, 2021 ALES/1 sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021 ALES/1) ile ilgili ÖSYM tarafından bir son dakika açıklaması geldi.

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, ''02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.

Akademik kariyer hedefleyen öğrenciler, 'ALES giriş belgesi nasıl alınır?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

İşte, 2021 ALES/1 sınav giriş belgesi alma ekranı..

2021-ALES/1 SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM, 2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/1 sınavı için sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Yapılan duyuruya göre sınava girecek olan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Nisan 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/1 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Kırgızistan/Bişkek için 2 Mayıs 2021 tarihinde sınav yerel saate göre yapılacağından sınava girecek adaylar, saat 13.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacak.

2021 ALES/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI



