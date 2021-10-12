2021-ALES/2 sonuç sorgulama ekranı: ALES sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM, 19 Eylül tarihinde düzenlenen 2021 ALES/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki ALES sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2021-ALES/2 sonuç sorgulama ekranı...

Lisansüstü eğitim almak ve akademik personel olmak isteyenlerin katılım sağladığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 19 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleştirildi.

Yılda iki defa düzenlenen sınavın en son oturumuna girenler, ''ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt ararken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulundu.

ÖSYM, resmi internet adresi üzerinden yaptığı açıklamada ALES/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki ALES/2 sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM 2021 ALES/2 sınav sonuç ekranı...

2021 ALES/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19 Eylül 2021 Pazar günü uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.



