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    ALES sonuçları açıklandı! ALES sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ALES sınav sonucu ekranı!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, 20 Kasım’da gerçekleşen ALES/3 sınavı sonuçları açıklandı. Peki ALES sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ALES sınav sonucu ekranı!
    • 09.12.2022 - 12:33
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    ALES sonuçları açıklandı! ALES sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ALES sınav sonucu ekranı!

    ÖSYM'nin internet sitesi üzerinde yayınlanan duyuruya göre, 20 Kasım tarihinde yapılan ALES/3'e ait değerlendirme işlemleri sonlandı. ALES sınavı sonuçları adaylar tarafından ilgiyle araştırılmaya başlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına nasıl ulaşacağını sorguluyor.

    ALES sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

    Adaylar sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşım sağlayabilecek.

    ALES sınavı kaç yıl geçerli olacak?

    ALES sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 sene süreyle geçerli olmuş olacak. Ayrıca ALES sınav sonuçlarının yanında soru cevaplar da yayımlandı.

    ALES sınavı soru cevapları nasıl öğrenilir?

    ALES sınavı soru ve cevapları da yayınlandı. 20 Kasım günü gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden 09 Aralık 2022 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle adayların erişimine açılarak yayınlanmıştır.


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