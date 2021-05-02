ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/1 sınav sonuç tarihi..

ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 ALES/1 sınavı, bugün gerçekleştirildi. Sınavın ardından gözler, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2021 ALES/1 ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021 ALES/1) bugün gerçekleştirildi.

Sınav sonrasında, ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da araştırmalar başladı.

Akademik kariyer hedefi olan öğrencilerin katılım gösterdiği 2021 ALES/1 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 'ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aranıyor.

Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 ALES/1 sınav sonuçlarının açıklanma tarihi...

2021 ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. 2021 ÖSYM sınav takvimine göre, 2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan ALES/1 sonuçları, 27 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

2021-ALES/1 SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN



