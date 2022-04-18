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    ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ALES/1 sınav sonuç tarihi

    2022 ALES, 17 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki 2022 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 ALES/1 sınav sonuç tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 10:15
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    ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ALES/1 sınav sonuç tarihi

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 17 Nisan 2022 Pazar günü günü gerçekleştirildi.

    Üniversitelerin akademik kadrolarında görevli olmak isteyenlerin katılım gösterdiği sınavın tamamlanmasının ardından 2022 ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı.

    Bu kapsamda yüksek lisans eğitimi almak isteyen adaylar, ''ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

    Peki 2022 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan 2022 ALES/1 sınav sonuç tarihi..

    2022 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2022 ALES/1 sınav sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimiyle belli oldu.

    Takvime göre, 17 Nisan tarihinde uygulanan 2022 ALES/1 sınav sonuçları, 12 Mayıs tarihinde resmi site üzerinden adayların erişimine açılacak.

    Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

    ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ALES/1 sınav sonuç tarihi #1


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